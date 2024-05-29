Altın fiyatları yükselişte

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Altın alıp satacakların, her işlemden önce kuru kontrol etmesinde fayda var çünkü fiyatlarda yaşanan dalgalanma, tabloyu bir anda değiştirebiliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın dün 2 bin 429 liradan kapanış yaparken, bugün 2 bin 440 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün 3 bin 973 lira iken, Çarşamba güne 3 bin 905 liradan giriş yapıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.440,99

Satış: 2.441,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.905,58

Satış: 3.991,52

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.786,75

Satış: 7.983,05

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.622,33

Satış: 15.917,27

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.217,65

Satış: 2.343,83