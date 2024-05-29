Altın fiyatları yükselişte

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Altın alıp satacakların, her işlemden önce kuru kontrol etmesinde fayda var çünkü fiyatlarda yaşanan dalgalanma, tabloyu bir anda değiştirebiliyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın dün 2 bin 429 liradan kapanış yaparken, bugün 2 bin 440 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün 3 bin 973 lira iken, Çarşamba güne 3 bin 905 liradan giriş yapıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.440,99
Satış: 2.441,30
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.905,58
Satış: 3.991,52
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.786,75
Satış: 7.983,05
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.622,33
Satış: 15.917,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.217,65
Satış: 2.343,83
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.