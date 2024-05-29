Kahramanmaraş ve Antalya'da deprem

KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER
29 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta peş peşe birçok deprem oldu. Gece yarısından itibaren Kahramanmaraş'ta 14 küçük çaplı deprem yaşandı. En büyük deprem 2.3 olarak kaydedildi.
ANTALYA'DA DEPREM
Depremi yaşayan başka bir şehir ise Antalya oldu. Kaş'ta saat 06.24'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 30 kilometre altında oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.