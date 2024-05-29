Kahramanmaraş ve Antalya'da deprem

KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

29 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta peş peşe birçok deprem oldu. Gece yarısından itibaren Kahramanmaraş'ta 14 küçük çaplı deprem yaşandı. En büyük deprem 2.3 olarak kaydedildi.

ANTALYA'DA DEPREM

Depremi yaşayan başka bir şehir ise Antalya oldu. Kaş'ta saat 06.24'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 30 kilometre altında oldu.