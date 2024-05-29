MEB'den okullarla ilgili yeni karar: Artık yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı okullara bilgilendirme formu gönderdi. Açıklamada genelgeye riayet edilmediği yönünde bakanlığa bildirimler yapıldığı belirtildi
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır."
KONTROLSÜZ GIDA SATIŞI KONUSUNDA TEDBİR ALINMALI
Açıklamada, kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamaları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Okul ve kuramlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.