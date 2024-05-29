Kocaeli'de hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'da beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Kocaeli’de bugünden itibaren hava sıcaklıkları yükseliyor. Kentte bugün en düşük 13, en yüksek 26 derece. Perşembe günü ise en düşük 16 en yüksek 28, Cuma günü ise en düşük 18 en yüksek 28, cumartesi günü en düşük 19 en yüksek 31, Pazar günü ise, en düşük 20, en yüksek 33 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi