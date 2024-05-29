“Derince kültür ve sanat kenti olacak”

NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, bu kez Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kocaeli Kampüsü’nden öğrencileri konuk etti. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Başkan Gökçe, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kocaeli Kampüsü sınıf öğretmenleri Ayhan Güler, Merve Çetin, Ezgi Özsu, İngilizce öğretmenleri Didem Üliç ve Furkan Türk ile 3. sınıf öğrencilerini konuk etti. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları 3. sınıf öğretmenlerinin PYP temelli eğitimleri kapsamında "Şehirlerdeki sistemler toplulukların ihtiyaçlarının karşılanmasında etkilidir" ana fikrinden yola çıkarak belediye çalışmaları ile ilgili bilgi edinmek için yaptıkları röportaj kapsamında konuk oldukları Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe önemli bilgiler verdi.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YATIRIM

Meclis Salonu’nda gerçekleşen görüşmede öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan Gökçe “Kentlerin bir kimliği, bir vizyonu olmalı. Bizler de yapacağımız çalışmalarla Derince’mize genç ve dinamik bir vizyon katacağız. Yapacağımız çalışmalarla ilçemiz, Kocaeli’nin diğer diğer ilçeleri arasında fark yaratacak” dedi. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük değeri çocuklar ve gençlere verdiğini belirten Başkan Gökçe “Çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapacağız. Çünkü biz ülkenin kurtuluşunun çocuklarda ve gençlerde olduğunu görüyoruz. Ne kadar iyi bir eğitim ile çocuklarımızı yetiştirirsek ülkemizin geleceği de o kadar parlak olur. Bizler de Atatürk’ün yolunda giderek çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapacağız. Derince eğitim, kültür, sanat, spor ve müzik kenti olacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN