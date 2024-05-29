Ordulular piknikte bir araya geldi

KOCAMAN VE DERNEK BAŞKANLARI KATILDI

2008’de kurulan Kocaeli Marmara Ordulular Derneği çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak 26 Mayıs Pazar günü Kartepe Seka Kamp’da piknik düzenleyen Mehmet Çun başkanlığındaki dernek Orduluları bir araya getirdi. Üye Necati Duman’ın destekleriyle gerçekleşen pikniğe farklı kentlerden Ordulular da katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın katıldığı piknikte AK Parti Belediye İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Gökmen, Kartepe Belediye Meclis Üyesi Ebru Önal Çetinkaya, Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Can Kazgan, Sakarya Dernekler Federasyonu Başkan Özcan Canbul, İzmit Belediyesi Koordinatörü Eray Bodur, İş İnsanı Kenan Yurt ve pek çok dernek başkanı da yer aldı.

BİR SONRAKİ PİKNİĞİN AĞASI İLAN EDİLDİ

Dernek başkanlarının bu tür organizasyonların önemine dikkat çektiği piknikte bir sonraki pikniğin ağası Sakarya Dernekler Federasyonu Başkan ve aslen Ordu Fatsalı olan Özcan Canbul olarak ilan edildi. Canbul, piknikteki konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparken bir sonraki pikniğin yoğun katılımla geçmesini temenni etti. Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun gerçekleştirdikleri organizasyonda Kadın Kolları Başkanı Azize Bayındır, Başkan Yardımcısı Düriye Egemen Çun, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevgi Alpak, Fatma Parlak, Esma Pur, Neslihan Baş ve Naci Yıldız’ın büyük emeği olduğunu ifade etti, pikniğe ekonomik destek verenlerle birlikte kendilerine teşekkür etti.

ETKİNLİĞİMİZDE ALANI DOLDURDUK

Pek çok sanatçının sahne aldığı piknikte konuşan Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun, piknikteki konuşmasında “Güzel bir etkinlik oldu. Kentin, bölgenin doğusundan batısına farklı kültürleri bir araya getiren etkinliğimizde alanı doldurduk. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı’na teşekkür ederim. Katılım sağlayamayan üyelerimiz de gelseydi alana sığamayacaktık. Özellikle sanatçılarımız sayesinde unutulmaz bir gün yaşayan hemşerilerimiz adına onlara teşekkürü borç bilirim” ifadelerini kullandı.