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Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayene hizmetlerinin özelleştirme programına alındığını duyurdu.

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı mask
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TÜVTÜRK tarafından, trafikteki motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için yapılan araç muayeneleri hizmeti özelleştirilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı'nın bu konudaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, karar verildi.

Özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilmesine, ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenmesine, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesini teminen, özelleştirme işlemlerinin 15/8/2027 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8'inci maddesi gereğince karar verildi.

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın araç muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına alması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

SON GÜN 15 AĞUSTOS 2027

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

2024 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

2024 yılı için araç muayene ücreti traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için 927,60 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için 1.821,60 TL; kamyon, tır, çekici, otobüs için ise 2 bin 432,40 TL olarak belirlenmişti. Özelleştirmenin yürürlüğe girmesinin ardından ücretlerde de yükseliş yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 May 2024 - 09:53 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Submariner - Bunlar yükünü tuttu nasıl olsa. Darısı başka bir şirkete..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mayıs 11:13
01

Ali - Araç muayene ücretleri zaten çok yüksek. muayenesiz trafik de gezen araç sayısı çok fazla.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mayıs 11:12

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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