Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma 1 Haziran 2024'ten itibaren durdurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulmasına 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında durdurulan uygulamaya ilişkin anlaşma 2007 yılında imzalanmıştı.

Kaynak: AA