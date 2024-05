İşveren eylemdeki işçileri tehdit etti

SENDİKA YALNIZ BIRAKTI

Dilovası’nda üretim yapan Gürdesan Gemi Makineleri fabrikasında çalışan 300 işçi iş bırakma eyleminin ikinci gününde işveren ile karşı karşıya geldi. Örgütlü oldukları Özçelik-İş Sendikası’nın yalnız bıraktığı işçiler eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtirken, işveren ise işçileri ücretlerini kesmek ve yasal haklarını kullanmakla tehdit etti. İşçiler ise talepleri yerine gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Fabrikada eylem devam ediyor.

GREV GÜNÜ ANLAŞTILAR

Tersanelerde kullanılmak üzere gemi parçası üreten fabrikada çalışan işçiler adına işveren ile Özçelik-İş sendikası ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadı ve grev kararı alındı. Grev günü olan 27 Mayıs’ta işveren ile sendika sözleşmeye imza attı. İşçilerin tüm ücretleri, sosyal hakları dahil olmak üzere toplamda yüzde 94 oranında yapılan zamma işçiler tepki gösterdi. Kendi rızaları alınmadan yapılan sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen işçiler iş bıraktı.

ÜCRET KESİNTİSİ YAPACAK

İş bırakma eyleminin birinci gününde işveren işçilere herhangi bir uyarıda bulunmazken ikinci gününde sabah işe gelen işçiler fabrikanın her yerine asılan uyarıları gördü. İşçilerin iş başı yapmasını ve yapılan eylemin yasal olmadığının yazıldığı duyuruda işveren, işçilerin üretim yapmadıkları her saat için ücretlerinden kesinti yapacağını kaydetti. Aynı zamanda yasal haklarını da kullanacağını söyleyen işveren karşı işçiler fabrikada slogan ve alkışlarla yürüyerek haklarını talep etti. İşçiler ücretlerinin bürüt 35 bin lira civarına çıkaran bir sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.