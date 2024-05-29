İşveren eylemdeki işçileri tehdit etti

SENDİKA YALNIZ BIRAKTI
Dilovası’nda üretim yapan Gürdesan Gemi Makineleri fabrikasında çalışan 300 işçi iş bırakma eyleminin ikinci gününde işveren ile karşı karşıya geldi. Örgütlü oldukları Özçelik-İş Sendikası’nın yalnız bıraktığı işçiler eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtirken, işveren ise işçileri ücretlerini kesmek ve yasal haklarını kullanmakla tehdit etti. İşçiler ise talepleri yerine gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Fabrikada eylem devam ediyor.
GREV GÜNÜ ANLAŞTILAR
Tersanelerde kullanılmak üzere gemi parçası üreten fabrikada çalışan işçiler adına işveren ile Özçelik-İş sendikası ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadı ve grev kararı alındı. Grev günü olan 27 Mayıs’ta işveren ile sendika sözleşmeye imza attı. İşçilerin tüm ücretleri, sosyal hakları dahil olmak üzere toplamda yüzde 94 oranında yapılan zamma işçiler tepki gösterdi. Kendi rızaları alınmadan yapılan sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen işçiler iş bıraktı.
ÜCRET KESİNTİSİ YAPACAK
İş bırakma eyleminin birinci gününde işveren işçilere herhangi bir uyarıda bulunmazken ikinci gününde sabah işe gelen işçiler fabrikanın her yerine asılan uyarıları gördü. İşçilerin iş başı yapmasını ve yapılan eylemin yasal olmadığının yazıldığı duyuruda işveren, işçilerin üretim yapmadıkları her saat için ücretlerinden kesinti yapacağını kaydetti. Aynı zamanda yasal haklarını da kullanacağını söyleyen işveren karşı işçiler fabrikada slogan ve alkışlarla yürüyerek haklarını talep etti. İşçiler ücretlerinin bürüt 35 bin lira civarına çıkaran bir sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İşçi - Kimki kendi işkembesini haramla doldurmak için işçinin ailesinin rızkını yiyorsa ,sendikalar yada işveren vekili yada isverenin kendisi fark etmez ahirette hesabını zaten verirde.Ama bu dunyadada çektiğini goruruz İnşallah.
Mehmet - Bu sendikacıların bu dünyada işleri iş ama öbür tarafta allahın adaleti var burada aksırıncaya. Tıksırıncaya kadar yiyin bakalım
Adalet - İşin içinde özçelik iş varsa her satışı yapar onlar kadar........ Sendika yok rezalet bir sendika
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.