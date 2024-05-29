Kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Olay dün akşam İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 yaşındaki İsmail Sevilmiş evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
YAKINLARI BULDU
Sevilmiş’i asılı halde bulan yakınları durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, İsmail Sevilmiş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Sevilmiş’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.