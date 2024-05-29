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Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi

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Türkiye genelinde 5 milyon 954 bin 216 kişi eski tip nüfus cüzdanını kullanmayı sürdürüyor.

Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi çipli kimlik kartına geçmedi mask
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dağıtımına 2016 yılında Kırıkkale'de başlanan yeni çipli kimlik kartları, ülke genelinde yaygınlaşarak 80 milyon 586 bin 4 vatandaş tarafından kullanılmaya başlandı.

Yeni çipli kimlik kartlarına geçmeyen 5 milyon 954 bin 216 kişi ise eski tip nüfus cüzdanını kullanmaya devam ediyor.

Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için belirlenen son bir tarih bulunmamasına karşın gelişen teknoloji ile vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yararlanması için çipli kimlik kartına sahip olmaları öneriliyor.

Çipli kimlik kartının özellikleri

Yeni nesil çipli kimlik kartları, eski tip nüfus cüzdanlarına kıyasla çeşitli güvenlik ve kullanım özellikleriyle öne çıkıyor.

Taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğinin önlenmesini sağlayan çipli kimlik kartları, eski kimlik kartlarına göre kolay taşınabilir ve dayanıklı şekilde üretiliyor.

E-Devlet uygulamasında kimlik doğrulama aracı olarak da kullanılabilen kartlar, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde güvenli anahtar görevi görüyor. Ayrıca vatandaşlar çipli kimlik kartını seyahat belgesi olarak da kullanabiliyor.

Başvuru süreci

Nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirmek isteyenler, yurt içinde Alo 199, e-Devlet veya "https://randevu.nvi.gov.tr/" üzerinden herhangi bir nüfus müdürlüğü için randevu alarak başvuruda bulunabiliyor. Yurt dışında ise başvuru işlemi dış temsilciliklerden gerçekleştiriliyor.

Yeni çipli kimlik kartı almak isteyen vatandaşların, belirlenen değerli kağıt bedelini (2024 yılı için 130 lira), vergi dairesi müdürlüklerinden, anlaşmalı bankalardan veya "https://dijital.gib.gov.tr/" üzerinden ödemesi gerekiyor.

Başvuruda kişinin, yanında son 6 ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve kimliği ispatlayıcı bir belgeyi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge) bulundurması ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin olması gerekiyor.

Yeni kartlarının yurt içinde herhangi bir adrese teslim edilmesini talep edebilen başvuru sahipleri, kimlik kartlarını teslim alıncaya kadar geçici kimlik belgesini kullanabiliyor.

Kaynak: AA

# yeni

29 May 2024 - 11:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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