SKUP için 93 paydaş bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı” kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda birçok farklı kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin bir araya geldiği “ Eylem Planı Çalıştayı” yapıldı.

93 PAYDAŞ BİR ARADA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve 93 paydaşın katıldığı çalıştayda Kocaeli SKUP süreciyle ilgili genel bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında paydaşlar, her biri farklı konu başlığına ait olan masalara rastgele bir şekilde dağıtıldı ve moderatörler eşliğinde uzmanlar tarafından geliştirilen tedbirler tartışıldı.

TÜM KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Ayrıca alınabilecek tedbirlere yönelik eylem önerileri analiz edilerek yeni öneriler geliştirildi. Ardından paydaşlar masalara ilgi alanlarına göre tekrar dağıldı ve geliştirilen öneriler değerlendirilerek eksik görülen öneriler listeye eklendi. Üçüncü oturumda ise paydaşlar tarafından listelenen öneriler, her bir paydaşın oyuyla öncelik değerlendirmesine tabii tutuldu. Masalarda geliştirilen öneriler ve tartışılan konular her bir masa temsilcisi tarafından salona sunularak görüş birliği sağlandı.

ÇALIŞTAY BAŞLIKLARI

Çalıştayda motorsuz ulaşım, yaya ve dezavantajlı gruplar için tedbirler, bisiklet ve mikromobilite araçlarına yönelik tedbirler, toplu taşıma sistemleri/çeşitlendirme, toplu taşıma entegrasyon tedbirleri, trafik etkilerinin azaltılması ve hareketlilik odaklı gelişme, mevcut karayolu ulaşımının optimizasyonu, park yönetimi, kentsel lojistik tedbirleri ile finansman ve kurumsal dönüşüme yönelik tedbirler başlıkları altında görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: Bülten