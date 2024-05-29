Necdet Memiş cuma günü operasyon geçirecek

Kocaelispor’a tutkusuyla bilinen, geniş bir çevresi olan, İzmit’in en eski ve marka kızarmış tavukçusu Necdet Memiş, namı diğer Tavukçu Necdet bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bugün itibariyle KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatış yapan Necdet Memiş, Cuma günü operasyona girecek. Omurilik kanalına vida platin takılacak olan Necdet Memiş’in ameliyatını Prof .Dr. Konuralp İlbay ile Doç. Dr. Hamza Genç yapacak. Operasyonun 4-5 saat süreceği öğrenildi. Memiş’in ameliyat sonrasında 1-2 gün daha hastanede kalıp taburcu olması bekleniyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ