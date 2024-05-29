Necdet Memiş cuma günü operasyon geçirecek

Kocaelispor’a tutkusuyla bilinen, geniş bir çevresi olan, İzmit’in en eski ve marka kızarmış tavukçusu Necdet Memiş, namı diğer Tavukçu Necdet bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bugün itibariyle KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatış yapan Necdet Memiş, Cuma günü operasyona girecek. Omurilik kanalına vida platin takılacak olan Necdet Memiş’in ameliyatını Prof .Dr. Konuralp İlbay ile Doç. Dr. Hamza Genç yapacak. Operasyonun 4-5 saat süreceği öğrenildi. Memiş’in ameliyat sonrasında 1-2 gün daha hastanede kalıp taburcu olması bekleniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.