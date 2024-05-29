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Gölmek yılsonu sergisi 5-7 Haziran’da Kervansaray’da

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Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları(GÖLMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru binlerce ürünler, 5-7 Haziran da açılacak yılsonu sergisinde sergilenecek.

Gölmek yılsonu sergisi 5-7 Haziran’da Kervansaray’da mask
Gölmek yılsonu sergisi 5-7 Haziran’da Kervansaray’da
Gölmek yılsonu sergisi 5-7 Haziran’da Kervansaray’da
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Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK), yılsonu sergisine hazırlanıyor. GÖLMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler, 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yılsonu sergisinde sergilenecek. Birbirinden değerli binlerce ürünün yer alacağı sergi, 5 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda ziyaretçilerine kapılarını açacak.

 

Gölmek yılsonu sergisi 5-7 Haziran’da Kervansaray’da

BİNLERCE ESER KERVANSARAY’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Kervansaray’ın tarihi dokusu içerisinde açılacak sergide; GÖLMEK’in 20 kurs merkezinde eğitim gören 1896 kursiyerin ürünleri yer alacak. İki gün açık kalacak sergide; el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, şiş dantel, iğne oyası, ahşap boyama, kırkyama, rölyef, amigurumi, çarpana dokuma, gemi maketi, tezhip, hat sanatı, geleneksel el sanatları, cilt bakımı, takı tasarım, Kat'ı sanatı, ebru sanatı gibi birçok branşlarda eğitimini tamamlayan kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilenecek.

Gölmek yılsonu sergisi 5-7 Haziran’da Kervansaray’da

Kaynak: Bülten

# Gölcük

29 May 2024 - 11:36 Kocaeli/ Gölcük- Kültür Sanat --- Okunma

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