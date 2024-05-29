İYİ Parti’de yaprak dökümü devam ediyor

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde başarısız olan, genel başkan Meral Akşener’in de görevi bırakmasının ardından Kocaeli İYİ Parti Teşkilatında sular durulmuyor. İstifaların ardı arkası kesilmiyor. İl yöneticilerinin, ilçe başkanlarının, meclis üyelerinin görevlerinden ve partiden istifa ettiği, birçok İYİ Parti üyesinin de istifa ettiği kamuoyuna yansımıştı.

YASEMİN MET İSTİFA ETTİ

Uzun süredir İYİ Parti’de siyaset yapan ve son olarak il kadın politikaları başkanlığı görevini yürüten il başkan yardımcısı Yasemin Met, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

İstifa eden Met’in, yeni parti kurma çalışmasını sürdüren Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı partiye geçtiği öğrenildi. Met’in, geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek Ağıralioğlu ile görüştüğü de ortaya çıktı. Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı yeni partinin Kocaeli il başkanı ise İzmit Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, olacağı daha önce netleşmişti.

Kaynak: Haber Merkezi