Veli Başkurt: “Hiçbir konuşmamda aday olacağım demedim”

Veli Başkurt, “Ben hiçbir gün aday olacağım diye bir söz kullanmadım. Basına böyle bir demeç vermedim. Yakın çevremden, dostlarımdan böyle bir istek var, görüşmeler yapıp kararımı vereceğim dedim. Nitekim yaptığımız görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Aday değilim” dedi.

"150 KİŞİLİK LİSTE YAPARIM"

Başkurt Recep Durul’un listesinde olup olmayacağıyla ilgili ise, “Henüz net değil. Birkaç güne belli olur. Şunu da belirteyim, başka oluşumlarda benim adım kullanılıyor, kesinlikle bilgim, onayım söz konusu değil. Başka bir listede olmam” dedi. Veli Başkurt, liste yapabilecek düzeyde olmadığına yönelik görüşlerle ilgili de konuştu, “Beni tanımıyorlar. Bugün adayım diyeyim 150 kişilik liste yaparım. İçlerinde 4’ü de holding sahibi” dedi.