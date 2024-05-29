Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından oluşturulan Akfel HES Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında, Turen Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret, Essentium Enerji Yatırımları, Yeşilbaş Enerji Üretim, Redaş Elektrik Üretim, Olca Elektrik Üretim, Menerji Elektrik Üretim Dağıtım ve Emsat Elektrik Üretimi ve Malzeme Pazarlama Sanayi şirketlerinin gayrimenkulleri, menkul malları, EPDK tarafından verilen lisansları ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklarının satışına izin verdi.

Integrated Environmental Solutions Limited'in tek kontrolünün Thunder Bidco Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Alibaba Group Holding Limited kontrolündeki DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin aracı şirketlerle kurduğu Trendyol Azerbaijan Limited Liability Company üzerinde, DSM Global Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları AŞ'nin hisselerinin bir kısmının ortak kontrolünün Pasha Holding LLC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Rompharm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin tek kontrolünün Ruşen Kalender, Altium Limited'in tek kontrolünün ise Renesas Electronics Corporation tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ ve Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ tarafından yapılan ihale doğrultusunda Antalya Havalimanı bünyesinde bulunan gümrüksüz satış alanının işletilmesi haklarının 10 yıllık imtiyaz sözleşmesi yoluyla A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği AŞ'ye devredilmesi uygun görüldü.

Ekol Ekspres Kargo AŞ şirketleri üzerinde Koç Holding AŞ ve Ahmet Musul'un ortak kontrolünün tesis edilmesi işlemine izin verildi.

Gürolteks Tekstil Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Fun&Sun Hotels Otel İşletmeciliği Turizm İnşaat Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Bayraktarlar Aksaray Motorlu Araçlar San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin tamamının Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Actis Holdings S.a.r.l.nin hisselerinin tamamının, General Atlantic Partners L.P.nin kontrol ettiği GAP Arthur Holdco L.P. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Corporacion J. Uriach, S.A. ve Intermediate Capital Group plc tarafından Grupo J. Uriach, S.L.U. ve PAM Invest-Ineldea Sante SAS üzerinde ortak kontrol kurulmasına izin verildi.

Yazara Payment Solutions Inc.nin hisselerinin tamamının Global Payments

Kaynak: AA