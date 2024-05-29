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Ambalajlı su sektörünün pazar büyüklüğü geçen yıl 31 milyar lirayı aştı

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Türkiye ambalajlı su sektörünün pazar büyüklüğünün 2023 yılında 31,1 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Ambalajlı su sektörünün pazar büyüklüğü geçen yıl 31 milyar lirayı aştı mask
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Türkiye Ambalajlı Su Üreticileri Derneğinden (SUDER) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl üretimde yüzde 1,6 büyüyen ambalajlı su sektörü, 10,8 milyar litrelik pazar hacmine ulaştı.

Bu hacmin 5,3 milyar litresi yüzde 4,5 küçülen damacana satış kanalından, 5,5 milyar litresi de yüzde 8,1 büyüyen PET satışından geldi. Tonaj olarak damacanalar toplamın yüzde 49'unu, diğer ambalajlı sular ise yüzde 51'ini oluşturdu.

Sektörün toplam cirosu 31,1 milyar liraya çıktı. Kişi başına düşen ambalajlı su tüketimi 127 litre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de 2023 yılında 391 bin 876 ton ambalajlı su ihraç edildi ve 74,4 milyon dolarlık ihracat cirosuna ulaşıldı.

"Sektörümüz, ülkemiz için ciddi bir istihdam kaynağı"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SUDER Başkanı Yaşabey Kalebaşı, ambalajlı su sektörünün 2024'te 11,1 milyar litre pazar hacmine ulaşacağını öngördüklerini belirtti.

Sektörün genel ekonomik pazara katkısına değinen Kalebaşı, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, ülkemiz için ciddi bir istihdam kaynağı sağlıyor. Ambalajların ülkemizde üretilmesiyle evlere ve iş yerlerine servis için oluşturulan lojistik ağ, istihdam açısından büyük önem taşıyor. Ambalajlı su sektörü bu yönden ele alındığında, 14 bini aşkın kişiye doğrudan, 80 bin kişiye de dolaylı olmak üzere toplamda takribi 94 bin kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Sektör olarak potansiyelimiz çok daha üst seviyede. Önümüzdeki dönemde ihracat potansiyelimiz ve istihdam gücümüzle ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kalebaşı, bu yıl ihracat miktarını 395 bin ton, dış satımdan elde edilen geliri de 75,5 milyon dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

# Türkiye, ifade, Türkiye İstatistik Kurumu

29 May 2024 - 12:51 - Ekonomi --- Okunma

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