Eski amatör futbolcu, halı sahada maç yaparken hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Altun’un kalp krizi geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Sultan Altun’un cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi.
Altun’un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbol sevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.