Tuncay Arıcan yeni dönemde görev istemedi

3 ŞAMPİYONLUK, 1 KÜME DÜŞME

14 Haziran 2019’da Hüseyin Üzülmez’in listesinde ilk kez Kocaelispor yönetimine giren, Gök-Yol İnşaat’ın sahibi, Kocaeli TV yönetim kurulu başkanı Tuncay Arıcan bugüne kadar kesintisiz olarak görev yaptı. Yönetim kurulunda 5 yılı geride bırakan Arıcan, 9 Haziran tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulla birlikte kenara çekilme kararı aldı. Arıcan, Recep Durul’a yeni dönemde görev almak istemediğini bildirdi. Uzun bir süredir yönetimde basın sözcülüğü görevi yapan Tuncay Arıcan görev süresi içerisinde biri 3.Lig, ikisi 2.Lig olmak üzere üç şampiyonluk ve bir de 1.Lig’den düşme gördü. Arıcan çok tempolu 5 yılı geride bıraktıklarını, Kocaelispor’a hizmet etme onuru yaşadığını belirterek, “Artık aileme daha fazla vakit ayırmak, işlerimle daha yakından ilgilenmek istiyorum. Kocaelispor’u da elbette yakından takip edeceğim. Umuyorum yeni sezonda camiamızın Süper Lig hasreti biter” dedi.