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29 May 2024 - 13:21- Ekonomi G:

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli ihracatta ikinci, e-ticarette beşinci sırada

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Kocaeli Ticaret Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Oda Başkanı Necmi Bulut, ihracat verilerine baktığında Kocaeli’nin ikinci sırada olduğunu, e-ticaret verilerine göre ise beşinci olduğunu söyledi.

Muhammet Emin Can
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KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli ihracatta ikinci, e-ticarette beşinci sırada mask
KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli ihracatta ikinci, e-ticarette beşinci sırada
KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli ihracatta ikinci, e-ticarette beşinci sırada
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YÜZDE 20 İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Burhan Kasım Meclis Salonu’nda, Hüseyin Gezer başkanlığında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Gezer açılış konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı ve acil ateşkes çağrısında bulundu. Mecliste hükümet tarafından emeklilere yönelik açıklanan yeni kararla, KOTO üyelerinin kendi işletmelerinde emekliler için yüzde 20 indirim yapması talep edildi. 4 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste KOTO Başkanı Necmi Bulut ekonomik verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli ihracatta ikinci, e-ticarette beşinci sırada

KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Bulut açıklamalarında şunları söyledi: “Merkez Bankası nisanda olduğu gibi mayıs toplantısında da politika faizini sabit tuttu. Sıkı para politikasının iş dünyası için zorlayıcı etkilerine rağmen fiyat istikrarının sağlanması ile beklentilerde iyileşme, bütün kesimlerin ihtiyacıdır. Para politikası ile eş güdümlü maliye politikası beklentisini karşılamak üzere açıklanan ve devamının olacağı belirtilen kamuda tasarruf paketi ise piyasaya verdiği enflasyonu indirmedeki kararlılık mesajıyla değerlidir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poors, Türkiye kredi notunu bir basamak yükseltti ve görünümü pozitif olarak açıkladı.

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli ihracatta ikinci, e-ticarette beşinci sırada

KONUT VE ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Ülke kredi risk primi ise 260 düzeyine geriledi. AB, Türkiye’ye 2024 için 2,4 milyar avro yatırım planladığını açıkladı. Merkezi İstanbul olan 500 milyon dolar başlangıç sermayeli ve Türk dünyasında önemli projelere finansman sağlayacak Türk Yatırım Fonu kurulması, geçen ayın önemli gelişmelerinden biridir. Mart verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,6; genç işsizlik oranı yüzde 15,1; atıl işsizlik oranı yüzde 24,1 oldu. Konut satışları yüzde 11,8 düşüş kaydetti. Otomotiv satışları da uzun aradan sonra nisanda yüzde 22,3 azaldı. Daraltıcı para politikasının sonucu olarak kredi koşulları, bu sektörleri etkilemeye devam ediyor.

KOTO Başkanı Bulut: Kocaeli ihracatta ikinci, e-ticarette beşinci sırada

E-TİCARETTE KOCAELİ ÖNDE

Firmaların üretim yerleri esas alınarak hesaplanan ihracat verilerine baktığımızda İstanbul 4 milyar 75 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Kocaeli 2 milyar 439 milyon dolarla ikinci sırada. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 2023 yılı e-ticaret hacmi açıklandı. Ülkemizde e-ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1 trilyon 85 milyar TL’ye ulaştı. İşlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22,25 artarak 5 milyar 87 milyon adet olarak gerçekleşti. Bakanlıkça geliştirilen metodoloji ile illerin e-ticarete uyumuna ilişkin bir endeks oluşturuldu. E-ticarete uyum skorlarına bakıldığında en yüksek olan iller sırasıyla İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli olarak öne çıktı.”

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29 May 2024 - 13:21 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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