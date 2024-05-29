MARKA’dan 5 projeye destek

10 MİLYON DESTEK

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2024 yılı ilk teknik destekleme programından yararlanmayı hak kazanan 5 kurum ile teknik destek için imzalar atıldı.

2010 yılından bu yana insan kaynaklarına destek veren MARKA, 15 yılda toplam 887 projeye 14 milyon lira destek verdi. Bu yıl 10 destek programına 10 milyon lira destek ayıran MARKA, mart-nisan döneminde başvuran 7 projeden 5’ini desteklemeye uygun gördü. MARKA binasında düzenlenen imza törenine katılan proje sahipleri kurumlar, insan kaynakları ile ilgili projelerini açıkladı.

SOSYAL ALANLARDA DESTEKLENECEK

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce bölgesini kapsayan MARKA’nın genel sekreteri Mustafa Çöpoğlu, amaçlarının hizmet verdikleri bölgede proje yazmayı ve uygulamayı teşvik etmek istediklerini belirtti. Bundan sonra iki ayda bir başarılı projelerin imza törenlerini yapacaklarını belirten Çöpoğlu, “Sosyal alanları destekleme projemizle birlikte büyükşehir ve il belediyelerinde başarılı projelere desteklerimizi 28 Haziran’da açıklayacağız. MARKA’nın bulunduğu bölge çok geniş ve verimli bir alan.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNCELİK

Bölgemizdeki potansiyelin hakkını teslim etmek istiyoruz. İSO’nun her yıl ilan ettiği ilk 500 firmanın 139’u bizim bölgemizde. Türkiye’deki ihracatta ikinci sıradayız. Bu bölge üretim, sanayi ve inovasyon üssü. Biz de buradaki sanayinin daha güçlü olması ve rekabetçi olması adına destek veriyoruz. Yeşil ve dijital dönüşüm bizim önceliğimiz. Son 6 yıldır nitelikli istihdamı güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. İMES mükemmeliyetçilik merkezi yaptık. Bölgemizdeki sanayicinin eğitimli iş gücü bulmasına katkı verdik.

KIRSAL KALKINMAYI ÖNEMSİYORUZ

Şehirden köye göçü sağlayan çalışmalar yaptık. Kırsal kalkınma açısından Kocaeli ve Sakarya bölgesinde çok önemli projelere destek verdi. Bizim bölgemizde tarıma hizmet edecek çok proje var. Bilişim Vadisinde 42 okulları ve merkezlerimizle bölgemize hizmet ediyoruz. Teknik destek çağrısına proje yazan tüm kurumları tebrik ediyorum. Bu çalışmaları önemsiyoruz” dedi.

KOCAELİ’DE İKİ PROJE VAR

Yapılan törende GOSB Teknopark A.Ş tarafından hazırlanan Teknoparkta Dijital Yetkinlik Geliştirme projesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlık Kurumlarında Yalın Değişim Çalışmaları için Master Plan Çalışması projesi, Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan Enerji Yönetimi Sistemi, Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından hazırlanan Sakarya Offshore Teknolojileri Potansiyeli Tespit Edilmesi projesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan Bolu İli Yaşlı Profili ve Eğitim İhtiyacı Araştırması Projelerine destek imzaları atıldı.