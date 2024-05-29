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- Ekonomi

Piyasalar kritik verilere odaklandı

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Piyasalar gelecek bir hafta boyunca büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak. TÜİK, cuma günü ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. Enflasyon ve ihracat rakamları 3 Haziran'da belli olacak.

Piyasalar kritik verilere odaklandı mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. İhracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalışla 29 milyar 912 milyon dolar olmuştu. Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara gerilemişti.

Aynı gün mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi de paylaşılacak. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 1 azalarak 99 değerini almıştı.

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK

TÜİK, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini 31 Mayıs saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak.

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetmişti. Böylece, Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyürken, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olmuştu.

MAYIS ENFLASYONU BELLİ OLACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, mayıs ayı ihracat verilerini 3 Haziran'da İstanbul'da açıklaması bekleniyor.

Bolat, "Nisanda ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi, bu yüzde 0,13'lük artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni, nisan ayının ilk yarısı içindeki yaklaşık 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinde fabrikaların kapalı olması." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün TÜİK de mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,6, yıllık bazda sırasıyla yüzde 69,8 ve yüzde 55,66 olarak gerçekleşmişti.

# İstanbul, Türkiye, Enflasyon, TÜFE

29 May 2024 - 13:29 - Ekonomi --- Okunma

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