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KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti

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KO-MEK’in Başiskele ilçe sergi açılışına katılan Başkan Büyükakın, kursiyerlerin Filistin ve Kudüs hassasiyetini ortaya koyan ürünleri incelerken duygulandı

KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti mask
KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti
KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerlerin bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı sergilere Başiskele ilçe sergisinin açılışıyla devam edildi. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği ürünlerin vatandaşla buluştuğu sergide birbirinden güzel ve eşsiz ürünler göz kamaştırdı. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı eşi benzeri olmayan ürünleri inceleyen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi. Sergide Filistin’de yaşanan soykırım ve zülüm ön planda olurken özellikle çocuk oyun odası kursiyerlerinin hazırladığı Filistinli çocuklara selam gösterisi izleyenleri duygulandırdı.

 

KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti

KATILIM YOĞUN OLDU

Karşıyaka Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Başiskele ilçe sergisi kursiyerlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Kora, AK Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Nurgül Özkaradeniz, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve birçok davetlinin katıldığı sergi açılışında birbirinden eşsiz eserler sergilendi.

 

KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti

KIZIM İLE KO-MEKLİ OLMAKTAN MUTLUYUZ

Birçok branşta uygulamanın gerçekleştiği sergi açılışında işaret dili kursiyerleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Açılışta kursiyerler adına konuşmayı Gamze Gümüş ve minik kızı Berfu Gümüş yaptı. Gamze Gümüş konuşmasında, “Babamı kaybettiğim ve duygusal boşlukta olduğum dönemde KO-MEK ile tanıştım, buraya kızım ile birlikte geliyoruz o çocuk oyun odasında ben de pastacılık kursunda harika işler çıkarıyoruz. KO-MEK’te olmaktan dolayı çok mutluyum bize bu imkânı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

 

KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti

ÖZLÜ’DEN KURSİYERLERE TEŞEKKÜR

Daha sonra konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bir yıl boyunca el emeği göz nuru ürünlerinizi hazırlayarak bize adeta görsel şölen sundunuz. Bir halk üniversitesi olan KO-MEK sergilerini artık sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti

“SOYKIRIMA SESSİZ KALMAYIN”

Açılışa katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “KO-MEK’lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Sizlerin katkılarıyla sosyal sorumluluk projelerinde birçok iş başardık. Ama artık sizden bir konu hakkında gözünüzü iyice açmanızı istiyorum. İsrail son günlerde Filistin toraklarında adeta soykırım gerçekleştiriyor bu duruma lütfen sessiz kalmayın. Oradaki soykırım ve acı durana kadar lütfen neme lazım demeden tepkimizi ortaya koyalım. Bizim çok uyanık olmamız lazım” ifadesini kullandı. Bu topraklardan birçok medeniyetin gelip geçtiğini ifade eden Başkan Büyükakın, Anadolu’nun kapılarını açan Alpaslan’ın, “Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır” sözünü hatırlatarak açılışa katılanlara teşekkür etti.

 

KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti

RESİM BRANŞI KURSİYERLERİ BÜYÜKAKIN’I DUYGULANDIRDI

Konuşmaların sonunda KO-MEK Bohçası nişanlı kursiyere hediye edildi. Protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın daha sonra sergiyi gezdi. Hazırlanan ürünleri dikkatle inceleyen Başkan Büyükakın resim kursiyeri Esra Çavuş’un tuvale döktüğü resmi çok beğendi. Mekke, Medine ve Kudüs’ün aynı tuvalde resmedildiği çalışmayı dikkatlice inceleyen Başkan Büyükakın, “Yüreğimin yarısı Mekke’dir geri kalanı da Medine’dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır diyen Nuri Pakdil hocamızın sözünü tuvale yansıtan kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum yüreğinin güzelliğini eserleri ile gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye duygularını dile getirdi.

KO-MEK Başiskele’de Filistin hassasiyeti

Kaynak: Bülten

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29 May 2024 - 13:46 Kocaeli/ Başiskele- Kültür Sanat --- Okunma

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