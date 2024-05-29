İlimtepe Millet Bahçesi hızla ilerliyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de TOKİ iş birliği ile 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan İlimtepe Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, spor tesislerinin halılarının da serildiği proje kapsamında yürüyüş yolları ve tesisler tamamlandı, peyzaj düzenlemeleri ile ince işçilikler kaldı.
ÇALIŞMALAR DURMADI
Çocuk oyun alanları, yürüyüş, dinlenme ve bisiklet yolları, zipline parkuru, açık hava fitness alanı, futbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal donatıların yer alacağı ve bölgenin en büyük millet bahçesi konumundaki İlimtepe Millet Bahçesi’ni gezen Başkan Şener Söğüt, yetkililerden de çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yetkililer de çalışmaların durmadığını ve devam ettiğini belirtti.
İLÇEYE DEĞER KATACAK
Çalışmayı yürüten TOKİ müteahhitlerinden bilgi alan, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Söğüt, “Sosyal tesisler, spor alanları, oyun alanları ve yürüyüş parkurları büyük oranda tamamlandı. İnce işçilikler ve peyzaj düzenlemeleri gibi kısa sürede bitecek çalışmalar kaldı. Manzarası, doğal güzellikleri ve havası ile ilçemize ayrı bir hava katacak” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
41izmit - israf bütün bunlar. yeşilliğin ortasına beton dök bina yap. yazık. milletin okul kreş ihtiyacı daha önemli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.