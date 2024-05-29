Olgunlarda ikinci gün maçları oynandı

EMİN EROL SİGORTA FARK ATTI
Bahçecikspor Kulüp Başkanı Emin Erol’un takımı Emin Erol Sigorta, turnuvada ilk maçından farklı galibiyetle ayrıldı. Emin Erol Sigorta, Canlar Matbaa’ya 9-2 üstünlük sağladı. Gecenin en çekişmeli maçında Kartepe Jet Sürücü Kursu ile Anaçağ Anaokulu takımları karşılaştı. Anaçağ Anaokulu takımı sahadan 5-3’lük üstünlükle ayrıldı. Zafer Balkaya Elektrik ise Ultra Çelik Sakarya’yı 10-3 mağlup etti. Kocaeli Hafriyat ile Asya Altın Körfez arasındaki maçtan da galen takım 7-4’lük skorla Kocaeli Hafriyat oldu.
PERŞEMBE GÜNÜNÜN PROGRAMI
19.00 Maximum Özel Güvenlik- İzmit Masterler
20.00 Snoopy Pizza Seymen-Yağmur Reklam
21.00 Gölcük Donanma Master-Royal Abjar
22.00 Gültepe Veteranlar-Full Medya Bekirpaşa
23.00 Balaban Grup-Met. Müh. Kartepe Master
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.