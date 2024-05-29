Olgunlarda ikinci gün maçları oynandı

EMİN EROL SİGORTA FARK ATTI

Bahçecikspor Kulüp Başkanı Emin Erol’un takımı Emin Erol Sigorta, turnuvada ilk maçından farklı galibiyetle ayrıldı. Emin Erol Sigorta, Canlar Matbaa’ya 9-2 üstünlük sağladı. Gecenin en çekişmeli maçında Kartepe Jet Sürücü Kursu ile Anaçağ Anaokulu takımları karşılaştı. Anaçağ Anaokulu takımı sahadan 5-3’lük üstünlükle ayrıldı. Zafer Balkaya Elektrik ise Ultra Çelik Sakarya’yı 10-3 mağlup etti. Kocaeli Hafriyat ile Asya Altın Körfez arasındaki maçtan da galen takım 7-4’lük skorla Kocaeli Hafriyat oldu.

PERŞEMBE GÜNÜNÜN PROGRAMI

19.00 Maximum Özel Güvenlik- İzmit Masterler

20.00 Snoopy Pizza Seymen-Yağmur Reklam

21.00 Gölcük Donanma Master-Royal Abjar

22.00 Gültepe Veteranlar-Full Medya Bekirpaşa

23.00 Balaban Grup-Met. Müh. Kartepe Master

Kaynak: SPOR SERVİSİ