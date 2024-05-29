Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kocaeli Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen İzmit Alışveriş Festivali başladı. İzmit Kent Meydanı’nda başlayan festivalde 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak ürünler yüzde 50’ye varan indirimlerle satılıyor.
Esnaf odalarıyla birlikte kent esnafının da stantlar kurduğu Kent Meydanı’nda başta giyim olmak üzere ayakkabı, tuhafiye, pasta, şeker, çikolata, pişmaniye, züccaciye, bijuteri ve el ürünü işlemeler satılıyor. Ürünler yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.