Göçmen kaçakçılığı yapan polis tutuklandı

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sanayi kavşağı uygulama noktasındaki kontrol sırasında Kocaeli'de görevli polis memuru B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede, Rize'den İstanbul'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişinin bulunduğu tespit edildi. B.A. ile araçtaki yabancı uyruklular İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 4 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.