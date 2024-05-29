Otomobil kontrolden çıkarak bahçelik alana devrildi: O anlar kamerada

Yanık Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçelik alana devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koştu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü kurtarmak için adeta seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı, görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkan otomobilin bahçelik alana devrilmesi yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.