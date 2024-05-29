Vinsan’da çalışmalar sürüyor

3 AYDA BİTMESİ PLANLANIYOR
Kocaelispor altyapısının kullanımına devam ettiği Vinsan Tesisleri’nde çalışmalar devam ediyor. Fitness ve yeni sahanın yapılacağı alanda tadilat çalışmaları devam ediyor. Tesislerin 8 ay içinde bitmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.