Bakan Bolat, TİM Brüksel Temsilciliğinin açılışı için yarın Belçika'ya gidecek

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bolat'ın TİM Brüksel Temsilciliğinin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere yarın Belçika'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Bolat'ın ziyaret kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve Belçika iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TİM Brüksel Temsilciliğinin Türk ihracatçıları ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri, Avrupa iş dünyası ve uluslararası kamuoyu arasındaki ilişkilerde analiz ve iletişim görevini yürütmesi, AB kurumları, STK’ler AB karar süreçlerinde önemli katkıları olan birçok düşünce kuruluşu nezdinde Türk ihracatçılarını ve Türkiye'yi temsil etmesi, AB üye ülke bakanları, AB parlamenterleri, AB Komisyonu yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle düzenli görüşmeler yapması, AB içindeki gelişmeleri yakından takip ederek ihracatçılara bilgi akışını sağlamak amacıyla tüm birliklerin ve sektörlerin ortak hizmeti için çalışmalarına başlaması öngörülmektedir."
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.