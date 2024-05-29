KOÜ’de hizmet onur töreni düzenlendi... 25 yıldır emek verenlere teşekkür edildi

HİZMET ONUR TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kocaeli Üniversitesi’nde 25 yıl süreyle görev yapmış personel için hizmet onur töreni gerçekleşti. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törene Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi ve Elif Öğüt, KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren, KOÜ Hastanesi Başhekimi Görsem Aksu ile akademisyen ve 25 yılını dolduran personeller katılım gösterdi.

BİZLER ÜNİVERSİTESİNİN KÖŞE TAŞLARIYIZ

Kocaeli Üniversitesi’nin en kıdemli personeli olarak konuşan Fethiye Polat: “1981 yılında Kocaeli Üniversitesi o zaman Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi iken göreve başladım. Süreç içinde gerek kendim gerek idari personelin katkıları yadsınamaz. İdari personel üniversitenin ruhunu yansıtmaktadır. Burada çalışmak bağlılık ve sadakat örneğidir. Bizler üniversitenin köşe taşlarıyız. Bu hizmet belgesi bizim için gurur belgesidir. 1994 yılında Derbent Meslek Yüksekokulu’nda yüksek okul sekreteri olarak göreve başladım ve 30 yıldır Derbent’te çalışıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Seneye Haziran ayında emekli olacağım ama bu kurumdan ayrılmak istemiyorum.”

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren konuşmasında, “Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Zafer Hocamız göreve başladığından bu yana hep mutlu üniversite kavramını öne çıkarıyor. Biz de burada bu mutluluğa katlı sağlamak için bulunuyoruz. Araştırma üniversitesi amacına koşmaya çalışıyoruz.” dedi.

DAHA İYİ NOKTALARA BERABER ULAŞACAĞIZ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk konuşmasında şunları söyledi: “Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bu tören ile üniversitemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bundan 29 sene önce mayıs ayında Kocaeli’ye geldim. 30. yıla girmiş bulunuyorum. Büyük depreme rağmen Kocaeli ve üniversite de her zaman mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sizlerin emekleriyle bugünlere ulaştık eminim ki daha iyi noktalara da ulaşacağız. Biz mutlu bir üniversiteyiz. Mutlu üniversite kavramını önemsiyorum. Mutsuzlukları olan arkadaşlarımızı mutlu etmenin yollarını arıyoruz. Başarının mutlu bir çalışma ortamından geleceğine inanıyoruz. Burada 25 yılınızı geçirdiniz. Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Kocaeli Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olması ile ne değişecek diyenler var. Araştırma üniversite olmamız ile üniversitemizde içsel motivasyonunuz artacağına inanıyorum. Türkiye ve dünyada altın grup içerisinde yer almış olacağız. Bu aday araştırma üniversiteleri arasında en genç üniversite Kocaeli Üniversite ile Sakarya Üniversitesidir. Bu durum bile bizim için büyük bir gurur. Bir buçuj yılı çok iyi geçirerek araştırma üniversitesi olacağımıza inanıyorum.” dedi. Rektör Cantürk’ün konuşmalarının ardından 269 personele 25 yıl hizmet onur belgeleri takdim edildi. Tören sonrasında KOÜ Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Uygulama Topluluğu yıl sonu 90’lar pop konseri gerçekleşti.