Kız öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, öğle saatlerinde Karaçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle yemeğini evinde yedikten sonra okula gitmek için evinden çıkan G.A. (17), Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak darbesiyle sol kolundan yaralanan G.A., evinin bulunduğu siteye kaçarak durumu ailesine söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri genç kızın saldırıya uğradığı mahallede geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA