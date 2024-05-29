Öz Sağlık-İş’te Sedat Balkan mazbatasını aldı

BALKAN: GÜVENİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIZ

Mazbata törenine, Öz Sağlık-İş Kocaeli Şube Başkan Yardımcıları olarak seçilen Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek ve yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler de katıldı. Başkan Sedat Balkan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, seçim sürecinde kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Balkan, “Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız. Kocaeli şubesi olarak, sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya ve onların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi