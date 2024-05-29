Öz Sağlık-İş’te Sedat Balkan mazbatasını aldı

BALKAN: GÜVENİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIZ
Mazbata törenine, Öz Sağlık-İş Kocaeli Şube Başkan Yardımcıları olarak seçilen Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek ve yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler de katıldı. Başkan Sedat Balkan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, seçim sürecinde kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Balkan, “Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız. Kocaeli şubesi olarak, sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya ve onların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.