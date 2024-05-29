Bebek Emzirme Kabinine kişiye özel şifre konulacak

KULLANIMI ANLATTILAR
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu kullanımla ilgili bilgilendirme yaptılar. Kahveci; “Emzirme Kabinimize belirlediğimiz ve girişte yazan kısa bir şifreyle giriş yapılabiliyor. Ardından anneler bu alanda bulunan alt değiştirme ünitesinde bebeklerin altını değiştirebilecek. Anneler içerideyken kapımız otomatik olarak kapanıyor ve dışarıda dolu ifadesi yanıyor.” dedi, katkıları nedeniyle Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şube Başkanı Aysel Baladın’a teşekkür etti.
KİŞİYE ÖZEL ŞİFRE SİSTEMİ
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ise hizmete dair yaptığı açıklamada, “İlerleyen dönemlerde kurduğumuz yeni sistemle hizmete devam edeceğiz. Kişiye özgü şifreleme sistemini devreye sokacağız. Burayı kullanan annelerin kayıtları bizde olacak. Onları yaptığımız anne – çocuk etkinliklerinden de haberdar edebileceğiz. Hem çocuk hem de anne dostu bir belediye olarak çok güzel bir uygulamaya imza atacağız” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.