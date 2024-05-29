4.İyilik Şenliği başlıyor

İzmit Belediyesi ve Good4Trust iş birliği ile yürütülen İzmit Çarşısı’nda yer alan üreticiler, yarından itibaren 4. İyilik Şenliği’nde bir araya gelecek.

4. İyilik Şenliği, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de düzenlenecek.

LEYLA HANIM FİLMİ YAYINLANACAK

İki gün boyunca devam edecek 4’üncü İyilik Şenliği’nde rengarenk stantlar ve etkinlikler yer alacak. Şenlik kapsamında ücretsiz diyetisyen stantları da bulunacak. Ayrıca program dahilinde çocuklar için akıl ve zeka oyunları atölyesi ve workshoplar düzenlenecek. Şenlik sonunda Leyla Hanım filmi yayınlanacak.

233 ÜRETİCİ KATILIM SAĞLAYACAK

Yerel ekonomiye destek vermek, özellikle yerel kadın üreticilere destek vermek üzere kurulan İzmit Çarşısı, doğayla iş birliği içerisinde zehirsiz, atıksız ve plastik kullanımında olabildiğince uzak ve adil çalışma koşullarında üretim yapıyor. Doğa konusunda farkındalık yaratan İzmit Çarşısı’nda toplamda 233 üretici yer alıyor ve büyük bir kısmı kadın üreticilerden oluşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi