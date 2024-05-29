2 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri ikinci kez kapılarını açtı. Kartepe Group Fuarcılık A.Ş. ve MÜSİAD Kocaeli ortaklığında İzmit yıkılan İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'nin Otopark Alanı'nda gerçekleşen tanıtım günleri 29 Mayıs Çarşamba günü itibariyle başlarken 2 Haziran Pazar gününe kadar sürecek. Geçen yıl 30 firma gerçekleşen tanıtım günleri bu yıl 45 katılımcı firma ile gerçekleştiriliyor. Kocaelili firmaların yanı sıra çevre illerden pek çok firma tanıtım günlerinde yerini aldı. Tiny house, tekneler, doğa araçları da tanıtım günlerindeydi. Fuardaki karavanlar 300 bin ile 400 bin TL arasında değişiklik gösteriyorken tiny house fiyatları ise 900 bin TL bandında görücüye çıktı.

ÖZEL İSİMLERİN KATILIMIYLA AÇILIŞI YAPILDI

MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu ve Kartepe Fuarcılık A.Ş Koordinatörü Şener Meral ev sahipliğindeki tanıtım günlerinin açılış törenine pek çok isim katıldı. İsimler arasında Kocaeli Vali Yardımcıları İsmail Gültekin, Abdullah Rauf Ersoy, Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İDEBİR Başkanı Zeki Canşi, Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Karavan İmalatçıları Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu yer aldı. Konuşmaların yapıldığı törende tanıtım günlerinin başlaması şerefine kurdele kesimi yapıldı. Katılımcılar daha sonra tanıtım günleri kapsamında stant açan katılımcıları ve karavanları gezdi.

GENİŞ BİR YELPAZEDE KATILIMCIYI AĞIRLAYACAĞIZ

MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu yaptığı konuşmada, "Kocaeli, sanayi kenti kimliğinin yanı sıra doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çeken bir bölgedir. Bu etkinlik, Kocaeli'nin bu yönlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor. 5 gün boyunca karavan tutkunlarından doğa sporları meraklılarına, turizm profesyonellerinden yerel halkımıza kadar geniş bir yelpazede katılımcıyı ağırlayacağız. Bu etkinlik, bölgemizin turizm potansiyelini ortaya koyarken, aynı zamanda sürdürülebilir turizm ve doğa sporlarının gelişimine de katkı sağlayacaktır. Bu etkinliğin başarılı geçmesini temenni ediyor ve herkese keyifli, verimli ve ilham verici günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İZMİT BİZİM İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ

UKKF Başkanı Leyla Özdağ ise yaptığı konuşmada “Son dönemde çok fazla fuar ve tanıtım günleri düzenleniyor. Bu karavancıların yaşadığı sorun ve sıkıntıların çözümüne hız kazandıracaktır. Yıllar önce bu kentten geçerken burayı sadece bir sanayi kenti olarak görmüştüm ama özellik Ormanya ile birlikte bu fikrimiz değişmeye başladı. Ben bu fikir değişimine aracı olan herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli Kalkınma Ajansı ya da yerine ikame eden kurumla karavanlar üzerine çalışma yapmak isterim. Karavan üretimi konusunda bir bütünleşme söz konusu ve bu bizim için çok önemli. İzmit bizim için çok ama çok önemli” ifadelerine yer verdi.

FAZLIOĞLU VE ÇÖPOĞLU DA KONUŞTU

Karavan İmalatçıları Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu konuşmasında “2.5 yıllık bir sivil toplum kuruluşuyuz ama kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kısa sürede meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Bugün bu fuarın gerçekleşmesinde pay sahibi olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da şunları söyledi: “Kocaeli sanayinin baş şehri ama Kartepe'de ciddi bir turizm potansiyeli var ve elimizden geleni yapacağız. Kocaeli ve Sakaryalı vatandaşlarımız bu bölgede karavanlarını kullanacaklar. İnşallah bugün ikincisi gerçekleşen bu programın 22'ncisi de düzenlenir. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

KOCAELİ PARLAYAN BİR KENT HALİNE GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz yaptığı konuşmada, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın sizlere selamını iletmek isterim. Bazen evde hanımla otururken 'Bir karavanımız olsa da kafamızın estiği yere gitsek' diyoruz. Bu ve benzeri cümleleri bizim gibi kentlerde yaşayan insanların dememesi pek mümkün değil. Son dönemde gerek İbrahim Karaosmanoğlu gerekse Tahir Büyükakın başkanlarımızla kentimiz pırıl pırıl, parlayan bir kent haline geldi. Bizler de kentin daha iyi ve turizme elverişli hale gelmesi için çalışıyoruz” dedi.

KOCAELİ AYNI ZAMANDA TURİZM KENTİDİR

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise konuşmasında şunları söyledi: “ Türkiye'nin karavan turizmine katkı sağlayacak bir şehir olduğumuzun farkındayız ve bundan sonra yeni yerler oluşturulması konusunda elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu organizasyonun ikincisinin yapılmasını önemli buluyoruz. Kocaeli her ne kadar sanayi kenti olarak bilinse ve görülse de aynı zamanda iki denize kıyısı olan, doğasıyla dikkat çeken bir turizm kentidir”