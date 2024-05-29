SMA hastası Masal’ın kampanyasına onay çıktı

10 GÜNLÜKKEN BELLİ OLDU

Derince Çınarlı Mahallesi’nde yaşayan Demet Ağtaş ve Serhat Ağtaş çifti 15 Nisan’da dünyaya gelen kızları Masal, 10 günlükken SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Topuk kanından alınan örnekle SMA hastası olduğu öğrenilen Masal için valiliğe yapılan başvuru sonuçlandı. Valilik, Masal için yardım kampanyasını onayladı. Onaylanan resmi kampanya ile birlikte yardım toplayamaya başlayan Ağtaş ailesi, tüm Kocaeli halkının desteğini istiyor. Ağtaş ailesi Masal’ın masalının mutlu sonla bitmesi için yardım çağrısında bulundu.

TÜM KOCAELİ’Yİ DESTEĞE ÇAĞIRDI

Nuh Beton’da kepçe operatörü olarak çalışan Serhat Ağtaş ile ev hanımı Demet Ağtaş’ın kızları masal için başlatılan kampanyada toplam 1 milyon 870 bin dolar para toplanması gerekiyor. Bu parayı toplamalarının imkansız olduğunu söyleyen anne Demet Ağtaş, “Bir işçinin tek başına bu parayı karşılaması mümkün değil. Kızımızı yaşadığımız bu toplumun tüm bireyleri ile birlikte yaşatmak için valilik onaylı kampanyamıza herkesin destek olmasını istiyoruz. Masal’ımızın masalı güzel sonla bitsin. Dün itibariyle başlayan kampanyamıza herkesin elinden geldikçe destek vermesini istiyoruz” dedi.