Sınıf basıp öğretmene saldırmışlardı... 300 bin TL kefalet ile serbest bırakıldılar!

Olay, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda meydana geldi. 1. sınıfa giden çocuğunun, sınıf arkadaşıyla kavga ettiğini öğrenen baba M.A. yanında akrabaları ile okula geldi. Ders esnasında sınıfa giren baba, öğretmen B.L.'ye saldırdı. Öğretmenin üzerine yürüyen ve hakaret eden M.A., okuldaki diğer öğretmenler tarafından sınıftan çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A. ve S.A. adliyeye sevk edildi. Öğretmen B.L.'yi darp eden M.A. ve S.A. adli kontrol tedbirleri kapsamında 300 bin TL kefalet bedeli ile serbest bırakıldı.