Spor salonunda yan panel montajı başladı

Çayırovalı çocuklar ile gençlerin, fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren, bu doğrultuda da ilçede birçok hizmet üreten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova’ya kazandırdığı Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda yan panel montajı başladı. Çayırova’nın ikinci spor salonu olma özelliğini taşıyacak ve ilçenin spor altyapısına seviye atlatacak projede, kaba inşaatın bitirilmesinin ardından, çatı imalatına geçilmişti. Salon ve antrenman salonlarında çatı imalatlarının sona ermesinin akabinde bu kez de yan panel montaj çalışmalarına geçen ekipler, çalışmalarına süratle devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası tamamlanmasının ardından 7’den 70’e tüm Çayırovalılara hizmet verecek.
9 BRANŞTA AYNI ANDA ANTRENMAN
Çayırova’nın ikinci kapalı spor salonu olması özelliğini taşıyan proje, ilçenin spor altyapısını güçlendirecek ve Çayırova’dan yıldız sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinin tamamlanmasının ardından 9 branşta mücadele eden tüm sporcular, salon içerisinde aynı anda antrenman yapma imkanı bulacak. Sadece çocuklara ve gençlere değil, aynı zamanda da tüm Çayırovalılara hizmet verecek proje, en kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.