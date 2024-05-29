Kartepeli Elif Berre ve Sılanur’un büyük başarısı

İKİ SPORCUMUZ MADALYA KAZANDI
Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan müsabakalara 40 ilden 124 kulüp ve toplamda 867 sporcunun katıldı. Karate ligi maçlarında tempo ve heyecan oldukça yüksekti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü’nün iki sporcusu dereceye girerek kürsüde yer almayı başardı. Anlamlı turnuvada Kartepeli Elif Berre rakiplerini yenip, kürsünün er üstüne çıktı, birinci oldu. 68 Kg’da yarışan Sılanur Yazıcı ise üçüncülük madalyası elde etti.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.