Kartepeli Elif Berre ve Sılanur’un büyük başarısı

İKİ SPORCUMUZ MADALYA KAZANDI

Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan müsabakalara 40 ilden 124 kulüp ve toplamda 867 sporcunun katıldı. Karate ligi maçlarında tempo ve heyecan oldukça yüksekti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü’nün iki sporcusu dereceye girerek kürsüde yer almayı başardı. Anlamlı turnuvada Kartepeli Elif Berre rakiplerini yenip, kürsünün er üstüne çıktı, birinci oldu. 68 Kg’da yarışan Sılanur Yazıcı ise üçüncülük madalyası elde etti.

Kaynak: Spor Servisi