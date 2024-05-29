Karadenizspor çok büyük şok yaşıyor

ÖNCE GÖLCÜKSPOR’A SONRA KULLARSPOR’A KAYBETTİ

Gölcük Karadenizspor, bu yıl en iddialı olduğu U-17 yaş grubunda finale kadar çok iyi geldi. Finalde 1-0 öne geçtiği Gölcükspor karşısında 80+7’de yediği golle maç 1-1 sona ermişti. Penaltılara giden maçta rakibine yenilen Gölcük Karaderizspor, bu kez şansını baraj maçlarında denedi. Baraj maçının ilkinde Derince GB’yi 2-1 yenen Sarı-Siyahlı ekip, finalde Kullarspor’un rakibi oldu. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan final maçında Gölcük Karadenizspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Kullarspor, son dakikalarda attığı gollerle Gölcük Karadenizspor’u 2-1 mağlup etti. Finalde ve baraj maçında son dakikalarda yediği gollerle çok büyük şok yaşayan Gölcük Karadenizspor, Türkiye Şampiyonası’na gidemedi. Karadenizspor Başkanı Murat Cinemre, hem Gölcükspor, hem de Kullarspor maçını yöneten hakeme tepki gösterdi.