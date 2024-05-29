Enes Kanpara ve Kocabey’e kötü haber

ENES KANPARA 2.LİG’DEN ÖMER KOCABEY 3.LİG’DEN DÜŞTÜ
Klasman futbol hakemlerimizden Enes Kanpara, 2.Lig’de puan ortalaması düşük olduğu için 3.Lig’e, 3.Lig’de yer alan Ömer Kocabey de Bölgesel Amatör Lig’e düşmüştü. Enes Kanpara ve Ömer Kocabey, yeniden bir üst klasmanda yer almak için Tahkim Kurulu’na başvuru da bulundular. Hakemlerimizin yeniden bir üst klasmana çıkma beklentileri de gerçekleşmemiş oldu.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.