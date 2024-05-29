Enes Kanpara ve Kocabey’e kötü haber

ENES KANPARA 2.LİG’DEN ÖMER KOCABEY 3.LİG’DEN DÜŞTÜ

Klasman futbol hakemlerimizden Enes Kanpara, 2.Lig’de puan ortalaması düşük olduğu için 3.Lig’e, 3.Lig’de yer alan Ömer Kocabey de Bölgesel Amatör Lig’e düşmüştü. Enes Kanpara ve Ömer Kocabey, yeniden bir üst klasmanda yer almak için Tahkim Kurulu’na başvuru da bulundular. Hakemlerimizin yeniden bir üst klasmana çıkma beklentileri de gerçekleşmemiş oldu.

Kaynak: Spor Servisi