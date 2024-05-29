Kullarspor mucizesi

1-0’DAN GERİ DÖNDÜ

Gölcük Karadenizspor-Kullarspor final maçı Avni Kalkavan Stadı’nda oynandı. İlk yarıyı Karadenizspor, 20.dakikada Necati Gül’ün penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ilk yarısını 1-0 mağlup bitiren Kullarspor, 60.dakikada da sol bek Rıdvan Furuncu’nun atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı. 10 kişi kalan Kullarspor 73.dakikada Asaf Emre Yüce’nin kafa golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarına 1-1 berabere girildi. Maçın hakemi 7 dakika uzatma gösterdi.

U-15, U-16’DAN SONRA U-17 YAŞ GRUBUNDA DA GRUPLARA GİDİYOR

80+5’de Kullarspor, Ali Yusuf Koç’un attığı golle maçı penaltılara götürmeden skoru 2-1 yaptı. Maçı 2-1 kazanan Kullarspor, U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek son takım oldu. Kırmızı-Siyahlı ekip, U-15, U16 yaş grubundan sonra ilimizi U-17 yaş grubunda da temsil etme hakkını kazandı. Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, “Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Oyuncularımız giden maçı geri döndürdüler. Son yıllarda unutamayacağımız bir maç oynadık. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

KULLARSPOR- Kırmızı-Siyahlı ekip, U-17 yaş grubunda baraj final maçında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı, çok büyük sevinç yaşadı.

MÜTHİŞ MAÇ- Kullarspor ile Gölcük Karadenizspor arasında oynanan U-17 maçı çok büyük çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Hulusi ÖZDİLEK

BAŞKAN ALTINTAŞ VE TEKNİK EKİP- Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, altyapıda görev alan teknik adamlarla bu sevince ortak oldu.

ASAF EMRE- Maçta beraberlik golünü atan stoper Asaf Emre, geri dönüşün mimarlarındandı.