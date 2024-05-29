Bu yaz su sporlarını keyifle izleyeceğiz

SU SPORLARININ SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Çalıştayda, spor alanında ilgili tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak; geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşuldu. Çalıştay kapsamında sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Yelken, Yüzme, Kürek, Su Altı Sporları, Su Topu, Kocaeli’nde Su Sporları, Rekreatif Su Sporları, Su Sporları ve Sağlık ile Su Sporları Turizmi ve Ekonomisi başlıklarıyla oluşturulan odak çalışma gruplarında sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.