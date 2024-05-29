Bu yaz su sporlarını keyifle izleyeceğiz

SU SPORLARININ SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Çalıştayda, spor alanında ilgili tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak; geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşuldu. Çalıştay kapsamında sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Yelken, Yüzme, Kürek, Su Altı Sporları, Su Topu, Kocaeli’nde Su Sporları, Rekreatif Su Sporları, Su Sporları ve Sağlık ile Su Sporları Turizmi ve Ekonomisi başlıklarıyla oluşturulan odak çalışma gruplarında sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.