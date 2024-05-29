Kızlarda Çayırova Gençlik Kulübü, erkeklerde Kocaeli Fen Lisesi şampiyon

ÇANAKKALE’YE GİDECEKLER
Kızlarda Doğuşspor Kulübü ikinci olurken, erkeklerde bu dereceyi Çayırova Belediyespor aldı. Maçların bitiminin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Törene Gençlik Spor Şube Müdürü Turgut Emre, Basketbol İl temsilcisi Serkan Dağdelen de katıldı. Birinci olan ekipler ilimizi 25-30 Haziran tarihlerinde Çanakkale’de yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası’nda temsil edecek.
KOCAELİ FEN LİSESİ- Erkeklerde il birinciliğine ulaşıp bölge şampiyonasına gitme hakkı kazandı.
DOĞUŞ SPOR- Kızlarda ikincilik derecesine imza attı.
ÇAYIROVA GENÇLİK- Kızlarda tüm rakiplerini geçip şampiyon oldu.
BİRLİKTE- Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde derece elde eden ekipler birlikte.
HEYECANLI GEÇTİ- İddialı takımların yer aldığı il birinciliğinde heyecanlı, çekişmeli mücadeleler izlendi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.