29 May 2024 - 18:48 - Spor

Kızlarda Çayırova Gençlik Kulübü, erkeklerde Kocaeli Fen Lisesi şampiyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, “Sokarlar bizim, kupalar bizim 3X3 genç kız ve erkekler basketbol il birinciliği” sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen il birinciliğinde erkeklerde Kocaeli Fen Lisesi, kızlarda ise Çayırova Gençlik Kulübü birinci oldu.