Tarık Özaslan’ın getirdiği Fofana’nın opsiyonu kullanılmayacak

1 YIL OPSİYON HAKKI VARDI

Yeşil siyahlıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı İbrahima Fofana ile yollar ayrılıyor. 25 bin Euro kiralama bedeli ile yeşil siyahlı ekibe dahil olan Gineli orta sahanın 1 yıl opsiyon hakkı Kocaelispor’daydı. Sezonun bitiminin ardından Yeşil-Siyahlı kulüp genç futbolcuyu 175 bin Euro karşılığında 3 yıllığına kadrosuna katma hakkına sahipti.

4’Ü İLK 11, 14 MAÇTA OYNADI

Ancak hem aldığı ceza, hem de yaşadığı sakatlıktan dolayı isteneni veremeyen Fofana için teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın olumsuz raporu üzerine opsiyonu kullanılmayacak. Gineli futbolcuyu sezon başı Kocaelispor’a menajer Tarık Özaslan getirmişti. 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon 4’ü ilk 11 olmak üzere 14 lig maçı ve bir Türkiye Kupası maçında süre aldı.

Kaynak: Spor Servisi