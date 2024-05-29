Sakarya mı, Bodrum FK mı?

Ligi üçüncü bitirip doğrudan final bileti alan Sakaryaspor ile çeyrek finalde Boluspor, yarı finalde Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK arasındaki maç Yeni Adana Stadı’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports naklen yayınlayacak. Maçı kazanan adını Süper Lig’e yazdırırken, kaybeden 1.Lig’de yoluna devam edecek. her iki takım geçen sezon da Play-Off oynamış, Sakaryaspor çeyrek finalde, Bodrum FK ise finalde kaybetmişti. Sakaryaspor en son 2006-07 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmişti.

Kaynak: Spor Servisi