Futbol Federasyon’undan yeşil enerji çağrısı

Karaman’da devlet tarafından tahsis edilen 2 milyon metrekarelik alanda, kulüpler isterlerse kendi elektriklerini kendileri üretebilecekler. Ancak bugüne kadar hiçbir kulüp bu sistem için lisans başvurusu yapmadı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kulüplere çağrı yaptı, “Önemli bir gelir kapısı. Kulüpler hem kendi enerjilerini üretebilir, hem de fazlasını satarak kazanç elde edebilir” dedi.

Kaynak: Spor Servisi