Yuvacık 14 Nolu Kooperatif Başkanı Selim Koral’dan açıklama

“-Bizim Yuvacık Kooperatifine bağlı araçlarımızın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) sınırının dışına çıkarak yolcu aldığı iddiası tamamen yalandır. Başiskele Vezirçiftliği Sanayi Durağından Kullar otobüsleri de Yuvacık otobüsleri de yolcu alabiliyor.

Bunun hakkında 2007 yılında alınan UKOME kararı var. Bizim otobüsümüze o gün yolcu aldırmayan arkadaş Kullar Kooperatifi yöneticisi Mesut Topal. Kendisinin o gün alkollü olduğu tespit edildi. Biz Kullar Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin, Mesut Topal, Halil Kuzu ve Ekrem Topal hakkında karakola giderek suç duyurusunda bulunduk. O gün orada İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı ve Kullar Kooperatif ikinci başkanı İsmail Kar alkollü olan Mesut Topal’dan medet umdu. Bu tartışmanın bitmesi için konuşmamız gerekiyor. Kullar Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimi iftirada bulunmasınlar gelsinler bunları yüzüme anlatsınlar. Konuşarak sorunu çözelim.”