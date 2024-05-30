Yuvacık 14 Nolu Kooperatif Başkanı Selim Koral’dan açıklama

“-Bizim Yuvacık Kooperatifine bağlı araçlarımızın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) sınırının dışına çıkarak yolcu aldığı iddiası tamamen yalandır. Başiskele Vezirçiftliği Sanayi Durağından Kullar otobüsleri de Yuvacık otobüsleri de yolcu alabiliyor.
Bunun hakkında 2007 yılında alınan UKOME kararı var. Bizim otobüsümüze o gün yolcu aldırmayan arkadaş Kullar Kooperatifi yöneticisi Mesut Topal. Kendisinin o gün alkollü olduğu tespit edildi. Biz Kullar Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin, Mesut Topal, Halil Kuzu ve Ekrem Topal hakkında karakola giderek suç duyurusunda bulunduk. O gün orada İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı ve Kullar Kooperatif ikinci başkanı İsmail Kar alkollü olan Mesut Topal’dan medet umdu. Bu tartışmanın bitmesi için konuşmamız gerekiyor. Kullar Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimi iftirada bulunmasınlar gelsinler bunları yüzüme anlatsınlar. Konuşarak sorunu çözelim.”
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.